В БРИКС предостерегли от гонки вооружений в космосе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Участники саммита БРИКС в Индии выступили за использование космоса исключительно в мирных целях и призвали не допустить там гонки вооружений.

"Мы видим необходимость убедиться, что находящиеся в космосе аппараты, а также испытываемые там технологии и научные достижения должны использоваться только в мирных целях", - говорится в финальной декларации саммита.

Также на встрече в верхах выразили поддержку "мерам по предотвращению гонки вооружений в космосе, размещению там оружия". В документе подчеркивается и недопустимость угроз нанесения ударов по размещенным в космосе аппаратам.

Страны БРИКС выразили готовность работать над решением этих проблем, "путем проведения переговоров по созданию многостороннего юридического инструментария, который бы обеспечивал глобальную безопасность".