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Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на "полях" саммита БРИКС, но возможности переговорить у них не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они поприветствовали друг друга, но переговорить, насколько я знаю, возможности не было. У них еще вечернее мероприятие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Нью-Дели.

БРИКС Индия Нью-Дели Владимир Путин Си Цзиньпин Дмитрий Песков
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