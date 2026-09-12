Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на "полях" саммита БРИКС, но возможности переговорить у них не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они поприветствовали друг друга, но переговорить, насколько я знаю, возможности не было. У них еще вечернее мероприятие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Нью-Дели.