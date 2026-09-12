Участники БРИКС призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Участники группы БРИКС обеспокоены развитием ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и в Западной части Азии и призываем все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшего осложнения ситуации", - говорится в итоговой декларации, принятой в субботу по завершении саммита БРИКС в Индии.

"Мы приветствуем усилия, предпринимаемые путем диалога и дипломатии ради установления взаимопонимания и долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе", - отмечается в тексте.

Особенное внимание участники саммита обратили на израильско-палестинский конфликт.

"Справедливое и долгосрочное решение этого конфликта возможно только мирными средствами и выполнением всех законных прав палестинцев на самоопределение и на возвращение", - подчеркивается в декларации.

В документе также говорится, что участники БРИКС поддерживают принцип "два государства для двух народов", участие палестинцев в работе международных организаций, в частности, в ООН, а также международных финансовых институтов.