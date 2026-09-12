В Кремле обеспокоены ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе

Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обеспокоены, потому что ситуация продолжает дестабилизироваться в районе Персидского залива. Это все чревато эскалацией. И похоже, что ситуация далеко не под контролем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что поддерживаемые Ираном хуситы в ходе операции против правительственных сил Йемена взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности, прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.