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Страны БРИКС уверены в важной роли ископаемого топлива в мировом энергобалансе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU -Страны БРИКС в итоговой декларации индийского саммита отметили сохраняющееся значение ископаемого топлива для мирового энергетического баланса.

"Мы подчеркиваем необходимость укрепления энергетической безопасности путем обеспечения стабильности энергетических рынков, бесперебойных поставок энергии из различных источников, укрепления цепочек создания стоимости, а также обеспечения устойчивости и защиты критически важной энергетической инфраструктуры, включая трансграничную инфраструктуру. Мы отмечаем, что ископаемые виды топлива по-прежнему будут играть важную роль в мировом энергобалансе, особенно для развивающихся стран и государств с формирующимся рынком", - сказано в документе.

При этом страны БРИКС признали необходимость содействия "справедливому, упорядоченному, равноправному и инклюзивному энергопереходу", а также сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с климатическими целями.

Энергобаланс должен быть сбалансированным и диверсифицированным, отражая национальные условия государств. "Максимально широкий спектр источников энергии и технологий, включая, помимо прочего, возобновляемые источники энергии, биоэнергию, ископаемое топливо, атомную энергетику, гидроэнергетику, водород, низкоуглеродные технологии и технологии накопления энергии, играет важную роль в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении энергетической безопасности. Мы подчеркиваем роль всех доступных источников энергии, устойчивых цепочек поставок энергии и укрепления сотрудничества между странами БРИКС в рамках дискуссий по вопросам энергетики", - говорится в декларации.

Государства БРИКС подтвердили необходимость содействия формированию "надежных, ответственных, диверсифицированных, устойчивых и справедливых цепочек поставок критически важных минералов", с тем чтобы гарантировать распределение выгод, добавленную стоимость и экономическую диверсификацию в богатых ресурсами странах при полном сохранении их суверенных прав на собственные минеральные ресурсы.

"Мы признаем ключевую роль критически важных минеральных ресурсов для развития энергетических технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, энергетической безопасности и устойчивости цепочек поставок энергоресурсов", - говорится в декларации.

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