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Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но на время их проведения не будет останавливать СВО, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на этот период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя выводы", - сказал он в комментарии ИС "Вести".

Отвечая на просьбу прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в США, Лавров сказал: "на этот счет по-моему уже (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков высказался. Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает".

"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что добрую волю нам не занимать, а ему, так понимаю, злых качеств", - подчеркнул глава МИД РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Украина СВО МИД РФ Сергей Лавров
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