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Моди констатировал негативное влияние растущего числа конфликтов в мире на людей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС предупредил о тенденции к увеличению количества вооруженных конфликтов в мире, сообщают в воскресенье индийские СМИ.

"Количество конфликтов и кризисных ситуаций постоянно увеличивается. И это оказывает все более сильное и негативное влияние на жизнь обычных людей", - отметил он на одном из заседаний. По мнению премьера, решение этой проблемы - одна из задач, стоящих перед БРИКС.

Кроме того, Моди высказался против использования странами "новых технологий и редкоземельных металлов в качестве инструментов давления".

Нарендра Моди БРИКС Индия
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