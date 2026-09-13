Трое мирных жителей погибли, еще двое пострадали при атаках дронов на ДНР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще двое пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Трое погибших, включая подростка, и двое раненых за сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены три домостроения и легковые автомобили в городских округах Донецк и Горловка, Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах".