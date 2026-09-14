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Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Женщина и ребенок пострадали во время удара БПЛА по коммерческому объекту в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

"В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, уточнили в оперштабе.

Также из-за атак БПЛА в Шебекино произошло возгорание частного дома и повреждены несколько автомобилей.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа после ударов БПЛА повреждены линия электропередачи, частные дома и автомобиль.

В селе Косилово Грайворонского округа из-за детонации БПЛА поврежден автомобиль, рассказали в оперштабе.

В поселках Красная Яруга и Степное Краснояружского округа в результате удара БПЛА повреждены частный дом, линия электропередачи и автомобили, добавили в оперштабе.

Белгород Шебекинский округ Грайворонский округ
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