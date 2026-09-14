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При взрыве FPV-дрона на белгородском предприятии погиб мужчина

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак дронов погиб мужчина и ранена женщина, сообщил региональный оперштаб.

"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте. (...) Повреждена входная группа складского помещения", - говорится в сообщении.

В Шебекине в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ.

"В пяти многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. В одной из квартир произошло возгорание, которое ликвидируют сотрудники МЧС. Кроме того, в городе от атак FPV-дронов повреждены три автомобиля, остекление и забор частного дома", - информирует оперштаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Новостроевка-Первая Грайворонский округ Белгородская область
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