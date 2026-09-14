В МИД РФ заявили, что ЕС стремится усилить Украину перед переговорами с Россией

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейские лидеры претендуют на место за столом переговоров, чтобы создать количественный и качественный перевес для Украины при выработке условий будущих мирных договоренностей с Россией, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Сегодня Европа - это едва ли не главное препятствие к миру на Украине, она не отступает от задачи нанесения России стратегического поражения руками украинцев, фактически становясь для Киева тылом. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин", - отмечается в публикации.

"За претензией европейцев на место за этим столом (переговоров - ИФ) видим их желание создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей. По сути, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России", - заявил замглавы МИД РФ в беседе с изданием.

По его словам, которые приводит газета, с момента возникновения украинского кризиса европейцы имели колоссальн