В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Твери после реновации открылся Городской сад, он стал первым в России бесплатным парком аттракционов, сообщил в мессенджере врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Мы бережно сохранили исторический облик и неповторимую атмосферу сада, одновременно наполнив его современными решениями", - написал он.

По его словам, в парке запустили 11 аттракционов, вход на которые будет свободным.

"Наш Городской сад - первый в России бесплатный парк аттракционов", - подчеркнул врио губернатора.

Комплексную реновацию территории площадью 5,5 гектара провела автономная некоммерческая организация "Евразия" в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Тверской области, сообщила пресс-служба администрации региона. В саду провели комплексное благоустройство, глубокую модернизацию инженерных сетей, восстановили исторические памятники.

В рамках формирования комфортной среды для горожан обустроена многофункциональная инклюзивная детская эко-площадка, установлены качели-перголы, организована тихая зона отдыха для подростков с гамаками и шезлонгами, смонтированы современные санитарные модули с комнатами матери и ребенка, расширена безбарьерная среда для маломобильных граждан. Общественное пространство оснащено бесплатной сетью Wi-Fi, общедоступными зарядными станциями для гаджетов и продуманной системой навигации, а для круглогодичного комфорта посетителей оборудована всесезонная зона питания с обогреваемым навесом. На прогулочных аллеях уложено порядка 16 тысяч кв. метров износостойкой брусчатки.

В саду восстановлена скульптурная композиция "Олени", отремонтирована историческая чаша фонтана и восстановлена балюстрада с видом на набережную. Концертная зона с открытым амфитеатром 1980-х годов реконструирована с сохранением классических параметров, но получила профессиональное звуковое и световое оснащение, а также две всесезонные отапливаемые гримерные комнаты.

Экологическим каркасом проекта стало комплексное ландшафтное озеленение. На территории в 1,5 гектара высажено свыше 20 тысяч декоративных кустарников и многолетних растений более чем 50 сортов, полностью обновлен рулонный газон и смонтирована автоматическая система полива, что обеспечит сохранение зеленого фонда сада в любое время года.