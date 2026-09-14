Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс планирует в ближайшей перспективе внести в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах , сообщил глава ведомства Андрей Никитин на лекции "Транспорт России сквозь историю к новым вершинам" на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

"Буквально в течение ближайших нескольких недель Минтранс внесет в Госдуму (...) закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, сокращенно - ВАТС. Этот закон определит самое важное (...) - правильное распределение ответственности: между производителем и компанией, которая управляет, диспетчером, который контролирует безопасность этого беспилотного средства", - сказал министр.

По словам Никитина, после принятия закона о ВАТС нужно будет создать центры сертификации беспилотного транспорта.

"Когда он (закон - ИФ) будет принят, нужно будет создать центры сертификации. Есть НАМИ (ФГУП "НАМИ", научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии России - ИФ), который сертифицирует обычные автомобили. Также в НАМИ должен появиться полигон для беспилотных автомобилей. Потому что в отличие от обычного автомобиля у нас возникает еще одна история - кибербезопасность. (...) Это (беспилотный автомобиль - ИФ), по сути, робот на колесах, он должен быть полностью защищен от любых рисков взлома и так далее", - объяснил министр.

Полигон уже строит Минпромторг.

Глава Минтранса подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении.

"Закон о ВАТС будет первым в мире, то есть мы - государство, которое первым сделает закон о беспилотном движении. В Америке и в Китае это регулируется нормативно региональными законами, пока еще никто не подумал, как это сделать на уровне всей страны. Есть ощущение, что мы будем либо первыми, либо одними из первых", - пояснил Никитин.

Он добавил, что российские беспилотные автомобили за три года эксплуатации не совершили ни одного ДТП.