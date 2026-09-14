Около 600 грузовиков в Северной Осетии ждут проезда из РФ в Грузию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Почти 600 грузовых автомобилей ожидают в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.

"На территории региона в электронной очереди находится 585 единиц транзитного большегрузного транспорта, ожидающего своей очереди на пересечение государственной границы через МАПП "Верхний Ларс", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на вечер 11 сентября в очереди насчитывалось 338 грузовиков.

В пресс-службе отмечают, что движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге осуществляется без ограничений.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.