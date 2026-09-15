Режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы из-за выхода медведей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Тувы ввело режим повышенной готовности оперативных служб в 11 районах республики, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Поводом для введения ограничительных мер на территории Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Каа-Хемского, Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского и Эрзинского кожуунов стали участившиеся случаи выхода бурых медведей к населенным пунктам.

Как отмечается, за последнюю неделю было зафиксировано 10 случаев появления медведей вблизи сел и чабанских стоянок.

"Распоряжение о введении режима повышенной готовности для оперативных органов в перечисленных кожуунах приняты 11 сентября", - говорится в сообщении.

В период действия режима запрещены любые массовые культурные, спортивные, школьные и детские развлекательные мероприятия в лесной зоне и прилегающих к ней территориях. Гражданам и личному транспорту въезд в леса временно запрещен. Родителям учащихся рекомендовано сопровождать детей по дороге на учебу и обратно.

Кроме того, в селах кожуунов рядом с лесной зоной введен комендантский час для всех жителей с рекомендацией не находиться на улицах без острой необходимости в темное время суток.

Глава республики Владислав Ховалыг поручил организовать круглосуточные дежурства мобильных бригад на местах в кожуунах.

Ответственные службы переведены на усиленный режим работы, в каждом населенном пункте сформированы оперативные охотничьи группы. Для отслеживания и отпугивания медведей специалисты применяют собак и спецсредства.

Также приняты решения о формированиях дежурных групп опытных охотников для круглосуточного реагирования на представляющих угрозу медведей в пределах населенных пунктов.