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Путевой дворец Петра Первого откроется после реставрации в 2027 г., в нем будет музей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Здание Путевого дворца Петра I в Стрельне откроется после завершения реставрационных работ в следующем году, сообщил генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.

"В следующем году мы открываем деревянный дворец 18 века, Путевой дворец Петра I в Стрельне. Там будет новый музей", - сказал Ковриков в интервью "Интерфаксу".

В настоящее время продолжается реставрация дворца Монплезир, стартовавшая в конце 2023 года. "Поскольку здесь реставрация сродни нейрохирургии, любая ошибка может за собой повлечь катастрофу. Поэтому мы не спешим. Через два года мы, скорее всего, я надеюсь, закончим (работы - ИФ)", - отметил гендиректор.

По словам Коврикова, реставрация в настоящее время идет также во дворце Марли, "она продлится не менее трех лет".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.

Петергоф
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