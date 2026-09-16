Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду сохранил нисходящий импульс вечерней сессии вторника из-за фиксации прибыли игроками после бурного роста начала недели; негативным фактором выступает проседающая в рамках коррекции нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $108 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,3%, ниже 2330 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2329,91 пункта (-0,3%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "АЛРОСА" (-1,3%), АФК "Система" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составляет 84,2362 руб. (-10,01 копейки).

Подешевели также акции "Яндекса" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "ИКС 5" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы").

Подорожали акции "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Как сообщил вечером во вторник портал Axios, высокопоставленные представители Демократической партии США в Палате представителей открыто выразили несогласие с законопроектом, предусматривающим возможность введения новых санкций в отношении России. "Руководство демократов в Палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России, который должен быть выставлен на голосование на этой неделе", - говорится в сообщении. При этом, согласно порталу, не все в партии согласны с этой позицией.

Демократы не против введения ограничений против РФ, однако их смущает предлагаемый в законопроекте метод. Законопроект в случае одобрения позволит администрации президента США Дональда Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Конгрессмены-демократы, со своей стороны, в последние годы стремились как раз ограничить возможности Белого дома вводить пошлины.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, риски развития "медвежьих" трендов на рынках США и Европы растут и могут усилится в том случае, если ФРС пойдет на повышение процентной ставки.

Рынок акций РФ взял паузу в росте после достижения в понедельник многонедельных пиков. Рублевый индикатор МосБиржи находится недалеко от важного сопротивления 2370 пунктов, стабилизация выше которого может предвещать новый виток роста. В ближайшее время российский рынок будет реагировать на обсуждение законопроекта об антироссийских санкциях в Палате представителей Конгресса США: его одобрение представляет собой риск для нефтяных компаний, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, оптимизм покупателей на рынке акций РФ был испорчен ухудшением геополитического фона. В США законопроект о расширении санкций против России передан на рассмотрение Конгресса. Обсуждение и голосование по документу могут пройти до 17 сентября. Дополнительным негативным фактором выступает усиление атак на энергетическую инфраструктуру РФ. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски дальнейшего ужесточения санкционного давления.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может достичь уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2200-2340 пунктов, считает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей гособлигаций в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что Федрезерв на сентябрьском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Участники рынка оценивают такую вероятность примерно в 92,5%, по данным CME FedWatch. Решение ФРС станет известно в среду в 21.00 мск.

Более жесткая ДКП требуется американскому центробанку для того, чтобы сдержать инфляцию, на которую оказывает повышательное давление недавний скачок цен на нефть.

В Азии утром в среду наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста днем ранее, участники рынка пытаются оценить масштаб возможных сокращений поставок из Саудовской Аравии в результате приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад", который был атакован дронами. Он использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $107,96 за баррель (-0,7% и +2,9% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $104,69 за баррель (-1,1% и +4,4% накануне).

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило накануне, что погрузка нефти на танкеры в порту Янбу приостановлена. Также они говорят, что Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене ряда поставок, намеченных на конец сентября.

Оценки срока восстановления поставок через нефтепровод варьируются в диапазоне от "очень скоро" до "в течение восьми недель", отметили эксперты Goldman Sachs. Они называют новые атаки на нефтяную инфраструктуру серьезной эскалацией конфликта, повышающей вероятность роста цены Brent до $120 и выше.

Министр энергетики США Крис Райт уверен, что ремонт саудовского нефтепровода "Восток-Запад", по которому на прошлой неделе нанесли удары из иракской провинции Майсан, продлится всего несколько дней, сообщил во вторник телеканал CNBC. "Это будет короткий и временный перерыв. С этой ситуацией разберутся за несколько дней", - заявил Райт в интервью телеканалу. По его словам, работа нефтепровода возобновится "очень скоро".

В понедельник Associated Press со ссылкой на источники писало, что ремонт нефтепровода может продлиться несколько недель.