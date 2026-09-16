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Один человек погиб и трое пострадали из-за ударов ВСУ по Запорожской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ по Запорожской области за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"За прошедшие сутки над территорией Запорожской области военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами уничтожено и подавлено около 400 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры. Но есть и потери среди гражданского населения, есть пострадавшие", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, около Приморска дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, погиб мужчина. Еще один мужчина получил ранения в поселке Черниговка вследствие удара по автомобилю. Кроме того, двое мужчин в Пологах и Васильевке ранены в результате ударов беспилотников.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, отметил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область ВСУ
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