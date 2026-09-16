Минздрав констатировал, что нормы физической активности соблюдают только 44% дошкольников

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России нормы физической активности соблюдают только 44% детей дошкольного возраста, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время открытого диалога "Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

"Больше 90% граждан нашей страны озабочены качеством рациона своего питания, озабочены своим здоровьем и, что самое главное, этот тренд ежегодно растет. Но при этом есть и абсолютно негативные вещи, которые говорят о том, что всего 44% детей дошкольного возраста соблюдают нормы физической активности", - сказал он.

По его данным, лишь 60% взрослых людей ежедневно едят овощи и фрукты, при этом велико потребление сахара.

"Фактически сегодня объемы потребления сахара в нашей стране в четыре раза превышают рекомендуемую норму", - добавил Мурашко.