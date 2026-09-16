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Военные РФ сорвали попытку противника выйти из окружения вблизи Гогино

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ведут бои за село Малая Волчья, сорвана попытка подразделений украинской армии выйти из окружения на одном из участков боёв, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населённого пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Сердобино, Хрипуны и Бузово Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Гогино Харьковской области".

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля", - говорится в сводке.

За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два наземных роботизированных комплекса, сообщает Минобороны.

"Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, девять автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса", - сказано в сообщении.

В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Приколотное, Петропавловка и Новоалександровка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Малый Бурлук, Корбины Иваны, Рассоховатое, Варваровка, Избицкое и Рубежное, говорится в сводке.

В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Студенок, Кровное, Вакаловщина и Дорошовка, информирует ведомство.

Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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