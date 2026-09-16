Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Доброполье, Новоявленка и Гулево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, потери украинских сил в зоне действий группировки составили свыше 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Путниково, Петровка, Изюм, Пролетарское, Червоный Оскол Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Крымки и Щурово Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

По его информации, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили свыше 210 военнослужащих, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Семеновка и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

На этих участках украинская армия потеряла более 155 военнослужащих, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных Пунктов Коломийцы, Отришки, Чаплино Днепропетровской области, Васиновка, Васильковое, Вольнянка, Омельник, Самойловка и Никольское Запорожской области", - проинформировало ведомство.

По данным российских военных, ВСУ потеряли здесь более 290 военнослужащих и восемь автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха, Запорожец и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.

Там сообщили, что группировкой также уничтожены 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.