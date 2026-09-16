В МИД РФ ждут действенного подкрепления слов США об энергетическом перемирии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Москва слышит заявления Вашингтона об энергетическом перемирии, считает, что они должны подкрепляться действиями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы слышали эти заявления. Мы, как и всегда, относимся максимально серьезно ко всему, что доносится из Вашингтона. Мы обращаем внимание в очередной раз, что заявления зачастую не подкрепляются практическими делами, реальными действиями и эволюцией подходов другой стороны в целом", - сказал он журналистам в среду.