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Рябков заявил о нацеленности "партии войны" на срыв мирных инициатив по Украине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве понимают, что "партия войны" нацелена на срыв инициатив, подобных энергетическому перемирию между РФ и Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы понимаем, что "партия войны" в широком смысле работает на срыв любых подобных пониманий", - сказал Рябков журналистам в среду.

Как указал замглавы МИД РФ, "вместе с тем мы (Россия - ИФ) не уходим от контактов".

"И контакты с американцами продолжаются и будут продолжены", - пояснил Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ Украина
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