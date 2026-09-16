В МИД РФ назвали развитие науки и образования лучшим ответом на фейки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лучшим ответом на распространяемые Западом фейки о России развитие отечественных промышленности и технологий.

"Лучший ответ на подобные инсценировки и подобные фейки и мифы - это развитие своей науки, промышленности, техники, образования, гуманитарной сферы и развитие не только в собственных интересах, но и на благо всего мира", - сказала она, выступая в панельной дискуссии "Образ России в мировом информпространстве" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Захарова в качестве одного из таких примеров назвала "Росатом": "Мы являемся той уникальной страной, которая развивает атомную промышленность до такого уровня, что может буквально строить бутиковые атомные электростанции по всему миру в любых географических, геологических, климатических условиях. Вот вам и ответ".