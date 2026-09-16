Поиск

В МИД РФ назвали развитие науки и образования лучшим ответом на фейки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лучшим ответом на распространяемые Западом фейки о России развитие отечественных промышленности и технологий.

"Лучший ответ на подобные инсценировки и подобные фейки и мифы - это развитие своей науки, промышленности, техники, образования, гуманитарной сферы и развитие не только в собственных интересах, но и на благо всего мира", - сказала она, выступая в панельной дискуссии "Образ России в мировом информпространстве" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Захарова в качестве одного из таких примеров назвала "Росатом": "Мы являемся той уникальной страной, которая развивает атомную промышленность до такого уровня, что может буквально строить бутиковые атомные электростанции по всему миру в любых географических, геологических, климатических условиях. Вот вам и ответ".

Мария Захарова МИД Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров надеется, что в Европе услышали заявление Путина о короткой войне с РФ

Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации вертолета ВВС Дании

Песков не стал комментировать расследование в США против подозреваемых в работе на спецслужбы РФ

Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

 Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

"Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

 "Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

 Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11770 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов