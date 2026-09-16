Аэропорты Геленджика и Краснодара могут изменить расписание из-за ограничений

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Геленджика и Краснодара могут скорректировать расписание рейсов из-за вводившихся ограничений на использование воздушного пространства в Краснодарском крае, предупредила Росавиация.

Эти ограничения "сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара", поэтому аэропорты могут изменить расписание.

Аэропорты Сочи и Геленджика приостанавливали работу во вторник вечером, ограничения отменили ночью.