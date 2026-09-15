Ограничения введены в аэропорту Геленджика
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 мск.