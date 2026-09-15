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Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с инцидентом с российским фрегатом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в Дании Владимир Барбин вызван в МИД страны в связи с инцидентом, который произошел в понедельник в нейтральных водах у южного побережья Дании - с российского фрегата в сторону вертолета датских ВВС были выпущены две сигнальные ракеты.

"Это неприемлемо, и поэтому российский посол вызван на встречу в связи с происшедшим", - цитирует во вторник EFE выдержку из сообщения главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена.

По словам министра, этот инцидент мог поставить под угрозу жизни людей.

"В сторону одного из вертолетов ВВС Дании, который осуществлял рутинную фотосъемку находившегося в нейтральных водах близ Гедсера российского фрегата, выпущены две сигнальные ракеты", - сообщила в свою очередь датская армия.

В армейском коммюнике отмечается, что одна сигнальная ракета прошла на близком расстоянии от вертолета.

Никто не пострадал, материального ущерба не нанесено.

Дания МИД РФ
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