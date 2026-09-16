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Глава МИД отметил прямые попытки Запада вмешаться в российские выборы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Москва отмечает прямые попытки вмешательства в выборы со стороны Запада, заявил на Международном фестивале молодежи глава МИД России Сергей Лавров.

"Все это происходит из-за того, что мы, как и в прошлые годы, но в эту избирательную кампанию особенно сильно, наблюдаем прямое вмешательство Запада, попытки прямого вмешательства Запада в волеизъявление наших граждан", - сказал он.

Лавров отметил, что "за границей это наблюдается особенно остро", при этом "внутри России такие попытки тоже имеют место быть".

"Граждане, когда они идут к урнам, конечно, они хотят голосовать за свое будущее, за то, чтобы это будущее было светлым, чтобы улучшались социально-экономические ситуации во всех регионах Российской Федерации и чтобы, конечно, было безопасно жить. Вот именно по этим точкам Запад и пытается наносить удары. Поэтому внешнеполитические аспекты нынешней избирательной кампании очень и очень актуальны и имеют одно из решающих значений в том, что сейчас предстоит сделать в ходе выборов, которые уже начинаются со дня на день", - пояснил министр.

Говоря о попытках дестабилизировать ситуацию в России, он также упомянул "целые группы из бывших граждан РФ, которые сбежали на Запад". "Сейчас (они) там создают какие-то организации по деколонизации России, имея в виду ее расчленение. Это проект старый, он давно был испробован, провалился с треском. После исчезновения Советского Союза были такие попытки. Но сейчас за него пытаются взяться вновь. Я уверен, что они понимают, что цели свои не достигнут", - указал Лавров.

Запад МИД Сергей Лавров
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