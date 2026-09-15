Памфилова отметила увеличение числа атак на избирательную систему в преддверии выборов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число разного рода атак на избирательную систему и ее инфраструктуру перед проведением выборов в Госдуму постоянно возрастает; это, в том числе, угрозы членам избирательных комиссий, атаки на автоматизированные информационные системы и случаи обстрела помещений избиркомов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вынуждена констатировать, что количество разного рода атак на избирательную систему, на ее инфраструктуру постоянно возрастает, мягко говоря. Мы с этим сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, - трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода атак", - сказала Памфилова на заседании комиссии во вторник.

По ее словам, ЦИК "многое из того, что начинает происходить, спрогнозировал, хорошо подготовился и справляется".

"Угроз, действительно, немало: и членам избирательных комиссий, и атак на автоматизированные информационные системы, и даже мы фиксировали случаи прямого обстрела помещений избирательных комиссий", - сказала глава ЦИК.

В этих условиях, по словам Памфиловой, для ЦИК исключительно важно обеспечить бесперебойное функционирование всех информационных ресурсов и сервисов, которые функционируют в рамках избирательного процесса.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.