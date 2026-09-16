Лавров заявил о готовности РФ к различным форматам переговоров по Украине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова к различным форматам переговоров по украинскому урегулированию, ждет предложений, но иллюзий не питает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам", - сказал Лавров, выступая на сессии "Новая архитектура мира" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

По словам министра, "американские коллеги, которые недавно опять посетили Российскую Федерацию (Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - ИФ), исходят из того, что они предложили трехсторонние переговоры".

"Будем ждать предложений, но, так скажу доверительно, иллюзий не питаем", - отметил глава МИД РФ.

Как указал Лавров, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров.

"Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте 2022 года, который завершился в Стамбуле срывом договоренности, которая была уже согласована, включая потом двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве и трехсторонние в Абу-Даби с американским участием - все эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе", - сказал глава МИД.