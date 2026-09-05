Началась встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом

Президент РФ передал благодарность Трампу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, отметив, что ситуация, которая будет обсуждаться, непростая.

"Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой предстоит сегодня разбираться", - сказал он в начале встречи.

"Прежде, чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединенных Штатов господину Трампу", - добавил Путин.

В начале встречи Путин поприветствовал спецпосланников президента США на английском языке: "welcome!".

В переговорах с российской стороны также участвует помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Путин начал общение с Кушнером и Уиткоффом посредством переводчика.