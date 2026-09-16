Лавров согласен с тем, что диалог США по стратегической стабильности назрел

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Диалог с США по стратегической стабильности назрел, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Диалог, я согласен, он назрел. Всех взбудоражила новость о том, что Соединенные Штаты объявили, что они вывели оружие в космос, ударные вооружения. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию", - сказал он, выступая на Международном фестивале молодежи.

"Американские коллеги настаивают на том, чтобы стратегическую стабильность обсуждать втроем: с подключением Китайской Народной Республики. Мы говорим, что это дело Китайской Народной Республики, если они хотят, кто же будет возражать, но если они считают, что пока китайские арсеналы не столь сопоставимы с американскими и российскими, что еще рано им включаться в этот диалог, мы полностью эту позицию уважаем", -

Лавров добавил, что Москва в свою очередь доводит до американской стороны, что "в отличие от РФ и Китая, которые не связаны союзническими обязательствами в военной области, США имеют такие обязательства вместе с Францией и Британией, у которых тоже есть ядерное оружие". "Поэтому если и говорить о каком-то расширении состава участников диалога, то первым делом надо обратить внимание на эту тройку. А вот от этого американцы категорически отказываются", - указал министр.