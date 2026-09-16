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Производители продовольствия в РФ в августе повысили цены на продукцию на 1,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в августе 2026 года по сравнению с июлем повысили цены на свою продукцию на 1,9%, производители напитков - на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

В частности, сушеный горох подорожал на 20,4%, пищевые субпродукты птицы- на 16,9%, мороженая свинина - на 10,1%, мороженая рыба (включая фарш) - на 9,1%. В то же время снизились цены на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (на 14,1%), фруктозу и сироп из фруктозы (на 7,3%), жареный кофе (на 6,3%).

Росстат также сообщил, что с начала года цены производителей пищевой продукции выросли на 2,3%, напитков - на 4,8%, в годовом выражении - на 0,3% и 7,6% соответственно.

В июле по сравнению с июнем цены производителей продовольствия выросли на 1,2%, в июне по сравнению с маем цены не изменились, в мае снизились на 0,5%, в апреле - повысились на 0,6%, в марте - снизились на 0,1%, в феврале - на 1%, в январе по сравнению с декабрем 2025 года - не изменились.

Цены производителей напитков в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, в июне снизились на 0,3%, в мае - выросли на 0,8%, в апреле - на 0,1%, в марте - на 0,5%, в феврале - на 0,6%, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года - на 2,4%.

Росстат
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