Более 4 млрд рублей арестованы на счетах бывшей жены основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На счетах бывшей супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Натальи Быковской арестованы денежные средства в размере более 4 млрд рублей, заявил в среду представитель прокуратуры в Хамовническом суде Москвы.

"Арестованы в настоящее время денежные средства на счетах Быковской на сумму более 4,1 млрд рублей", - сказал прокурор на заседании по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к родственникам Мошковича и бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову.

В иске надзорное ведомство просит обратить в доход РФ принадлежащие сестре Мошковича Юлии Трибунской и его племяннику Сергею Трибунскому акции ПАО "Группа Русагро" - 5 млн 701 тыс. 814 штук акций ПАО "Группа "Русагро" у Трубинской и 2 млн 266 тыс. 518 штук у Трубинского.

Представитель прокуратуры заявил, что ответчики располагают "колоссальными средствами, получают из данных денежных средств проценты", так как эти деньги находятся на банковских счетах и вкладах.

"Трубинские владеют ценными бумагами ПАО "Группа Русагро", при том относительно общего числа акций там достаточно немаленький процент, они продолжают иметь право на получение дивидендов, а это подразумевает дальнейшее извлечение коррупционных доходов за счет владения истребуемым в казну государственного имущества, это недопустимо", - сказал прокурор.

В свою очередь Басовым, по данным надзорного ведомства, "получены премии и дивиденды из незаконных источников на сумму 3,2 млрд рублей, из которых в казну фактически изыскано только 209 млн рублей".

С учетом этих факторов прокурор просит немедленно исполнить судебное решение в случае удовлетворения иска, чтобы пресечь возможность получения ответчиками в дальнейшем коррупционных доходов.