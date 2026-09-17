Путин заявил, что Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с днем рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

"Хотел бы выразить Вам признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе визита в Нью-Дели на прошлой неделе. Состоявшиеся переговоры, несомненно, были весьма содержательными, откровенными и продуктивными. Общение с Вами, как всегда, доставило мне искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в Вашей необычайной политической мудрости и дальновидности", - говорится в поздравлении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что "мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов наших стран".

Путин также отметил личный вклад Моди в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.