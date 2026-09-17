Поиск

Путин заявил, что Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с днем рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

"Хотел бы выразить Вам признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе визита в Нью-Дели на прошлой неделе. Состоявшиеся переговоры, несомненно, были весьма содержательными, откровенными и продуктивными. Общение с Вами, как всегда, доставило мне искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в Вашей необычайной политической мудрости и дальновидности", - говорится в поздравлении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что "мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов наших стран".

Путин также отметил личный вклад Моди в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.

Нью-Дели Москва Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области после атаки БПЛА

Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море

 Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море

В РФ стартует голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах

 В РФ стартует голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Путин призвал россиян прийти на выборы и принять обдуманное решение

 Путин призвал россиян прийти на выборы и принять обдуманное решение

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11777 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3735 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов