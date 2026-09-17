Женщина разбилась при попытке спастись из горящей квартиры в многоэтажке Тюмени

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и один был травмирован при пожаре в многоквартирном жилом доме в Тюмени утром в четверг, сообщило Главное управление МЧС по региону.

Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров, 12 человек эвакуированы.

В пресс-службе региональной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что мужчина и женщина выбрались из горящей квартиры и повисли на балконной раме. Женщина сорвалась вниз и погибла. Мужчина смог перебраться в соседнюю квартиру.

Видео инцидента также появилось в интернете. На кадрах видно, что раздетые мужчина и женщина висят на раме, в этот момент из окна квартиры вырывается пламя.