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Двое мужчин пострадали от ударов беспилотников в Белгородской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Атакам ВСУ подверглись три муниципалитета в Белгородской области, есть пострадавшие, сообщает оперативный штаб региона в четверг.

"В селе Солдатское Ракитянского округа FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями (...) бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспорт получил повреждения", - говорится в сообщении.

В городе Шебекино мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовой автомобиль. "Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, и после оказания помощи он будет переведён в городскую больницу № 2 Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина", - информирует оперштаб.

В городе от детонации ещё нескольких FPV-дронов повреждены помещение предприятия и три машины.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате взрыва дрона повреждены крыша и остекление частного дома.

По информации оперштаба, в селе Дунайка Грайворонского округа от детонации FPV-дрона в частном доме пробита крыша. Вследствие атаки второго дрона сгорело другое домовладение. В селе Мощеное при атаках двух FPV-дронов произошло возгорание частного дома, которое было потушено.

Белгородская область
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