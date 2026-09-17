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На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют 10 пунктов голосования

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Десять пунктов голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва откроют на границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы вновь предприняли меры по созданию дополнительной возможности для соотечественников, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и в Польше. Опираясь на имеющийся опыт 2024 года, для них будут оборудованы 10 пунктов голосования возле пограничных переходов", - сказала Памфилова, выступая в четверг с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

По ее словам, на территории Калининградской области будет четыре таких пункта, на территории Ленинградской области - один специально оборудованный участок, и на территории Псковской области - пять пунктов, на которых в течение всех трех дней голосования избиратели смогут реализовать свое конституционное право.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ Элла Памфилова Латвия Литва Польша Эстония
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