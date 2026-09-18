Восемь многоквартирных домов повреждены в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 50 беспилотников уничтожены над Ростовской областью за ночь над Батайском, Таганрогом и Ростовом, а также над пятью муниципалитетами, повреждены восемь многоквартирных домов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"В Неклиновском районе повреждена кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и четыре автомобиля", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

В Азове повреждены пять частных домов, четыре автомобиля, а также газовые трубы в четырех домовладениях. В двух домах произошел обрыв электропроводов, добавил Слюсарь.

Кроме того, атаке подвергся Батайск, где повреждено остекление одного частного дома.

По данным губернатора, пострадавших нет.