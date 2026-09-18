С вечера четверга в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 350 беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера четверга, большинство из них уничтожено на дальних рубежах, 64 ликвидировано на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В период с 20:00 17 сентября до 07:00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 64 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

Как сообщал мэр ранее, с начала пятницы было уничтожено 35 БПЛА, летевших к столице.