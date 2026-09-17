Зернотрейдер "Родные поля" взыскал с экс-владельца Ходыкина 24 млрд руб. дивидендов

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил исковое заявление зернотрейдера "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ") к бывшему владельцу Петру Ходыкину о взыскании с него 24 млрд рублей дивидендов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Взыскать с Ходыкина Петра Викторовича в пользу ООО "Родные поля" 24 млрд рублей", - сказал судья.

В ходе заседания сторона ответчика подала ряд ходатайств, в том числе об истребовании доказательств, привлечении в качестве третьих лиц правительства Ростовской области и администрации Ростова-на-Дону (по мнению представителя ответчика, их интересы также будут затронуты при удовлетворении иска), нового владельца зернотрейдера - АО "Тиара Холдинг", проведении экспертизы о том, являлось ли общество на момент подачи иска стратегическим предприятием, а также об отводе судьи.

Истец возражал. Суд отказал в удовлетворении ходатайств.

Сторона ответчика также настаивала на том, что общество не может оспаривать выплату дивидендов. По словам представителя Ходыкина, это мог бы делать другой участник общества, если бы таковой был, но не сама компания.

Как сообщалось, в марте "Родные поля" обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском к Ходыкину о признании недействительными сделками ряд решений единственного участника ООО "ТД "РИФ", принятых в июле-декабре 2023 года, о распределении в пользу Ходыкина дивидендов, взыскании с него в пользу компании 24 млрд рублей. Тогда же "Родные поля" в суде добились наложения ареста на движимое и недвижимое имущество экс-владельца по этому делу в пределах 24 млрд рублей.

При этом в ходе одного из заседаний представители ответчика заявляли, что Ходыкину было перечислено 20,399 млрд рублей, остальные средства - НДФЛ. В связи с этим, по их мнению, взыскивать с Ходыкина 24 млрд рублей некорректно.

Представитель истца, в свою очередь, мотивировал подачу иска ранее вынесенным решением суда о взыскании в доход РФ 100% долей компании. По его словам, "к ответчику на основании ничтожной сделки не перешли корпоративные права по управлению обществом, и он не вправе был принимать решения о распределении дивидендов в 2023 году в размере 24 млрд рублей". Кроме того, компания рассматривает взыскание выплаченных дивидендов как взыскание убытков, которые "были причинены иностранным инвестором Ходыкиным".

В свою очередь, представители ответчика на заседании 17 сентября заявили, что выплату дивидендов нельзя расценивать как убытки, а также что Ходыкин отказался от иностранного гражданства, в связи с чем его нельзя считать иностранным инвестором.

По данным отчета об оценке рыночной стоимости компании (составлен в октябре 2025 года), в 2021 и 2022 годах зернотрейдер не распределял чистую прибыль, а позже распределил ее за 2017-2023 годы на выплату дивидендов в размере 24 млрд рублей. В связи с этим, вероятно, исковое заявление "Родных полей" касается распределения прибыли за 2017-2023 годы.

ООО "Родные поля" было изъято в пользу РФ по исковому заявлению Генпрокуратуры, поданному в конце 2024 года, с февраля 2025 года владельцем компании стало Росимущество, затем актив перешел под управление одной из структур Россельхозбанка. Спустя два месяца после перехода компании Росимуществу зернотрейдер назначил нового директора вместо Марины Турянской, возглавлявшей компанию с 2018 года.

Генпрокуратура РФ отмечала, что зернотрейдер является стратегическим хозяйственным обществом (его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов, по данным ведомства, превышает 20%). При этом в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний над ООО "Родные поля" был установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества был (на тот момент) гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Ходыкин.

Ходыкин в суде пытался оспорить решение ФАС РФ о признании зернотрейдера стратегическим предприятием. Суды отказали в удовлетворении и заявления, и апелляционной жалобы. Ему также не удалось оспорить решение о взыскании трейдера в доход РФ.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта, на протяжении ряда лет было лидером в экспорте российского зерна. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля".

Зернотрейдер был включен в план приватизации на 2026-2028 годы. В июле этого года АО "Тиара Холдинг" приобрело компанию у Росимущества за 11,7 млрд рублей, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 сентября.