Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

Диагностика вируса Эбола в Угандийском институте вирусологических исследований Фото: Hajarah Nalwadda/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор доставил в Республику Уганда 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола Бундибуджио; поставка была организована по запросу министерства здравоохранения этой страны, сообщили в ведомстве.

"В Республику Уганда доставлена партия диагностических препаратов российского производства для выявления РНК вируса Эбола Бундибуджио методом ОТ-ПЦР. Поставка была организована по запросу министерства здравоохранения Уганды и рассчитана на проведение 7 тыс. исследований", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в пятницу.

Российские и угандийские специалисты провели испытания данных препаратов в реальных условиях во время вспышки лихорадки, связанной с вирусом Эбола Бундибуджио, на территории Уганды в мае-июне текущего года.

"Тогда сотрудники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в кратчайшие сроки разработали тест-системы для выявления этого опасного патогена и доставили их в Уганду. Во время испытаний наборы продемонстрировали высокую чувствительность и специфичность, и в настоящее время они активно используются при выявлении подозрительных случаев заболевания", - отметили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила об эффективности отправленного в Уганду российского теста в рамках борьбы с Эболой. Он, по словам Поповой, прошел первый этап квалификации, регистрации во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).