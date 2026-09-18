Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Восемь регионов Северо-Западного федерального округа начинают трехдневное голосование за новые составы парламентов субъектов Федерации, сообщают региональные избирательные комиссии.

Выборы законодательных собраний восьмого созыва пройдут в Вологодской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областях, Карелии и Санкт-Петербурге, областных дум - в Новгородской и Мурманской областях. Кроме того, по информации избиркома Архангельской области, в Поморье состоятся довыборы двух членов Собрания депутатов региона.

В ходе трехдневного голосования жители СЗФО также примут участие в выборах депутатов Государственной думы РФ и местных выборах. Так, в Калининграде и Петрозаводске проголосуют за депутатов городских советов.

В Санкт-Петербурге пройдут выборы федерального, регионального и муниципального уровня. Для выборов депутатов Государственной думы территория Петербурга поделена на восемь одномандатных округов с №211 по №218, где совокупно зарегистрированы 54 кандидата от восьми партий.

В течение трех дней петербуржцы также будут голосовать за депутатов Законодательного собрания восьмого созыва. Городской парламент состоит из 50 депутатов и избирается сроком на пять лет по смешанной системе: 25 - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. По одномандатным округам на выборах в городской парламент зарегистрированы 125 кандидатов от семи партий.

В городе также пройдут выборы депутатов муниципалитета Автово, где зарегистрировано более 60 кандидатов, и довыборы в местные советы муниципалитетов Новоизмайловское, Красненькая речка и Оккервиль.

По данным горизбиркома, по состоянию на 1 июля в Петербурге были зарегистрированы свыше 4 млн 44 тыс. избирателей. На территории Петербурга будут открыты 1 тыс. 975 постоянных избирательных участков (УИК), 47 временных участков в больницах, на Московском и Ладожском вокзалах, а также в аэропорту Пулково.

В дни голосования в Петербурге будет работать более 6 тыс. наблюдателей.