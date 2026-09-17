Что произошло за день: четверг, 17 сентября

Заочный арест бывшего министра, временное управление в Аuchan и Nestle, умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший министр связи Николай Никифоров заочно арестован по обвинению в мошенничестве. По данным СМИ, проживающий в ОАЭ экс-чиновник является фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko.

- Российская "дочка" Аuchan и активы Nestle в России переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".

- В Запорожской области председатель УИК погибла в результате атаки дронов. По данным СКР, ВСУ ударили беспилотниками по селу Октябрьское Запорожской области 15 сентября.

- ЦИК РФ предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования. В Центризбиркоме также рассказали, что главы регионов, руководители дипломатических представительств и консульских учреждений получают фейковые письма якобы от председателя ЦИК с требованием прекратить подготовку к голосованию.

- Рынок акций РФ в четверг упал ниже 2250 пунктов по индексу МосБиржи. Это произошло на фоне подешевевшей нефти, отсутствия новостей на тему дальнейших переговоров по украинскому урегулированию, а также из-за санкционных рисков со стороны США.

- В Кремле следят за судьбой американского законопроекта об "адских санкциях", заявил Дмитрий Песков. Он предупредил, что его принятие усложнит усилия по мирному украинскому урегулированию.

- На выборах в парламент Швеции победил оппозиционный блок левоцентристских партий. После этого премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку.

- Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%. Самая сильная просадка - на 13,2% - у "Домодедово". Трафик через "Внуково" за январь-июль снизился на 1,4%, "Шереметьево" с начала года потеряло 1% пассажиропотока.

- Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни.