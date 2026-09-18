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Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Кроме того, нерабочий день перенесён с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года", - говорится в сообщении.

Также нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1-3 мая и 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября, информирует пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин
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