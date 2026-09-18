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ФСБ пресекла диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Кабардино-Балкарии россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на газопроводе в республике.

Диверсию готовил гражданин РФ 1986 года рождения, объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в 2024 году уроженец Черниговской области УССР, находясь на территории Украины вступил в контакт с представителем СБУ. В 2025 году в рамках гуманитарного обмена он въехал в РФ для подготовки и осуществления диверсии на газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ во время изъятия из тайника самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения диверсии.

Следственным отделом УФСБ по КБР в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), 275 (государственная измена) УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания", - добавили в ЦОС.

СБУ ФСБ Кабардино-Балкария Украина
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