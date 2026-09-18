Российские военные за ночь сбили над регионами РФ 629 беспилотников ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.