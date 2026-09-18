Избирательный участок на Кубани перенесен из-за БПЛА, 14 участков в ЛНР - на резервном питании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге сообщила об инцидентах на избирательных участках в стране на момент старта выборов, подчеркнув, что все участки в стране открылись, голосование началось.

"Есть небольшие инциденты, о которых не могу не сказать. В Краснодарском крае один участок пришлось перенести в резервное помещение - из-за повреждения БПЛА выбиты стекла", - сказала она.

Председатель ЦИК отметила, что "в Луганской Народной Республике 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения беспилотниками линии электропередач".