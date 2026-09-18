РФ потребовала от Японии вывести с острова Кюсю ракетные комплексы США Typhon

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия направила 3 сентября японской стороне в Москве и Токио ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon ("Тифон"), предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошёл на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны с разъяснением наших озабоченностей по поводу возникших угроз национальной безопасности, региональному миру и стабильности из-за появления на японском архипелаге данного вида вооружений", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркнута "недопустимость передового развертывания Японией на своей территории под каким бы то ни было предлогом вышеуказанных установок вне зависимости от продолжительности и способов их размещения". "Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию", - отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что 16 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии в Москве Акирой Муто "призвал Токио отнестись к содержанию ранее направленной ноты самым серьёзным образом".

"Аналогичная нота на днях передана в МИД Японии китайскими партнёрами, которые также выражают озабоченность в свете проводимого Токио курса на ремилитаризацию, в том числе в контексте появления на островах комплексов "Тифон"", - проинформировала Захарова.