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Генеральное консульство Германии закрылось в Петербурге

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Генеральное консульство ФРГ прекратило работу в Петербурге в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в петербургском представительстве МИД РФ.

"Официальной датой прекращения работы генерального консульства Германии является 18 сентября. Сотрудники генконсульства освободили здание на Фурштатской улице, 39", - заявили агентству в представительстве.

Ранее сообщалось, что Москва приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства ФРГ в Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры (Русский дом) в столице Германии.

Сотрудники генконсульства должны были покинуть пределы РФ не позднее 18 сентября, командированные сотрудники центров Гёте - не позднее 13 сентября.

МИД РФ Петербург Германия
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